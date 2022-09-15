لجنة حقوقية  تستنكر صمت المننظم الدولي إزاء الإنتهاكات الخطيرة في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية

استنكرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، صمت المنتظم الدولي إزاء الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

ودعت نفس اللجنة إلى ضرورة اتخاذ تدابير ذات مصداقية تضمن توثيق هذه الانتهاكات لعرضها على مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وحسب مانقلته وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الخميس، في مداخلة رئيس اللجنة, أبا الحيسن، نيابة عن مجموعة جنيف لدعم القضية الصحراوية على هامش اشغال الدورة الـ51 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية

والذي أكد خلالها على أن المنظمات ال،309 التي يتحدث نيابة عنها تستنكر سياسة المعايير المزدوجة وتدعوا المنتظم الدولي ومجلس حقوق الانسان والمفوض السامي إلى اتخاذ تدابير موثوقة وذات مصداقية تضمن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية الواقع تحت الاحتلال العسكري غير الشرعي من قبل المملكة المغربية, وإبلاغ المجلس بذلك.