لجنة خاصة لتحسين تصنيف الجامعات الجزائرية

أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة خاصة لمرافقة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي.

حيث وضعت خطة عمل ستشرع في تنفيذها بداية من الأسبوع القادم وإلى غاية شهر مارس.

ويأتي عمل هذه اللجنة في إطار الانشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

أين برمجت لقاءات ميدانية تشرف عليها هذه اللجنة على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية.

وستخصص هذه اللقاءات لمرافقة اللجان المحلية لترقية مرئية وتصنيف المؤسسات الجامعية، لمتابعة المواضيع والأهداف الخاصة بترقية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وكذا ومدى تطبيق الآليات العلمية لتحسين تصنيفها ضمن التصنيفات العالمية.

وسيشرف على مجرياتها أعضاء اللجنة الوطنية بمشاركة أعضاء اللجان المحلية.

وسيبدأ عمل اللجنة بداية من 29 جانفي إلى غاية 31 مارس القادم يتم من خلاها عقد لقاءات بكل جامعات الوطن.