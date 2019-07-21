لجنة خاصة لمتابعة مشاريع إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية

أمر الوزير الاول نور الدين بدوي خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك بإنشاء لجنة خاصة “Comité Ad-hoc”على مستوى الوزارة الأولى، تتولى الإشراف على متابعة مشاريع إنجاز المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

اللجنة تتفرع عنها خمسة لجان فرعية، تتولى دراسة المسائل التقنية و المالية والقانونية وكذا تلك المتعلقة بالعقار وبتنظيم وسير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.

تتولى هذه اللجنة الخاصة، من خلال لجانها الفرعية، وضع خطة عمل تحدد العمليات الاستعجالية الواجب إنجازها، لاسيما في مجال التهيئة وإقامة الشبكات المختلفة واستكمال إنجاز المرافق الأساسية ورفع العراقيل أمام عمليات الاستثمار، على أن يتم عرض أولى نتائج عمل هذه اللجان الفرعية بمناسبة الاجتماع الأول للجنة الخاصة، المقرر خلال 21 يوم.

⁩كما يتولى هذا الجهاز الذي تقرر إنشاؤه اعتماد مقاربة عقلانية في استغلال الموارد المالية المتوفرة بإعادة توجيهها لإنجاز العمليات ذات الأولوية، مع التفكير في تجسيد أنماط تمويل تشاركية، لاسيما من خلال تشجيع مساهمة المتعاملين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، تم تكليف وزير المالية بإعداد وضعية مالية شاملة حول الموارد المالية المجندة، المستهلة والرصيد المتبقي بغية إعادة ضخّه في بعث هذه المدن الجديدة والأقطاب الحضرية.