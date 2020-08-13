لجنة خاصة من ولاية الجزائر تُثني على التدابير الوقائية المتخذة بمجمع “النهار”

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لجنة خاصة من ولاية الجزائر تُثني على التدابير الوقائية المتخذة بمجمع “النهار”
بقلم أمينة داودي

استقبل مجمع “النهار” اليوم الخميس لجنة خاصة من ولاية الجزائر تابعة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس مرفوقة بمصالح من الحماية المدنية والدرك الوطني والشرطة.

وجاءت الفرقة لمعاينة إجراءات الوقاية والسلامة بمجمع “النهار” ، كما قامت ذات الفرقة بمعاينة ميدانية لمدى احترام بروتوكول الوقاية من “كوفيد 19 ” ومدى احترام التباعد الصحي وارتداء الكمامات وكذا استعمال المحلول المعقم لدى مدخل المؤسسة.

من جهتها أثنت اللجنة على الشروط الصحية المتبعة  كما قدمت مجموعة من التوصيات لتحسين أداء المؤسسة في الأمن والوقاية.


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