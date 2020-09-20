أمر حمزة آل سيد الشيخ الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بإيفاد لجنة خبراء للقضاء على مشكل خندق المنيعة بغرداية.

ونشر الوزير على صفحته الرسمية في فايسبوك: نظرا للشكاوي الكثيرة التي وصلت لمصالحنا من طرف مواطني بلدية المنيعة ولاية غرداية حول مشكلة بيئية تخص الخندق الرئيسي المار بوسط المدينة والذي تحول إلى مجرى لقنوات الصرف الصحي بعد أن كان مخصص للمياه المتصاعدة الصالحة للسقي ،أصبحت تنبثق منه روائح كريهة تؤرق حياة القاطنين،وعليه قام حمزة آل سيد الشيخ الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية إيفاد مجموعة من الخبراء على رأسهم البروفيسور مبربش عبد القادر إلى عين المكان لايجاد حلول تقنية تقضي على هذا المشكل لإرجاع الخندق إلى عمله الأساسي الذي كان عليه في السابق.