لجنة قطاعية متخصصة لضمان الأكسجين الطبي بالمؤسسات الاستشفائية

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية عن تنصيب لجنة قطاعية متخصصة، مكلفة بإصدار سلسلة من الإجراءات الإستعجالية للرفع من قدرات التخزين وتجميع الموارد اللوجستية. لضمان التوفير المستمر للأكسجين الطبي على مستوى المؤسسات الإستشفائية، تحسبا للإرتفاع المشهود الذي تعرفه جائحة كورونا.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الصناعة، أحمد زغدار، إجتماعا في إطار التنسيق والتشاور الحكومي لمجابهة تفشي جائحة كوفيد-19. ومن أجل ضمان الإتاحة والتزويد المستمر بمادة الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

كما تم تنصيب لجنة متخصصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مكلفة بإصدار سلسلة من الإجراءات الإستعجالية للرفع من قدرات التخزين وتجميع الموارد اللوجستية حسب الأقطاب الإقليمية. لضمان التوفير المستمر للأكسجين الطبي بالمستشفيات. تحسبا للارتفاع المشهود الذي تعرفه جائحة كورونا”.

وسمح الاجتماع بتقييم الطاقة الإجمالية للإنتاج والتخزين الخاصة بالأكسجين. ومراجعة السبل والوسائل بغية تحسين وتجميع الوسائل اللوجستية لضمان نقل وتوزيع الأكسجين بالمستشفيات.

وأوضحت الوزارة، أن الإنتاج الوطني للأكسجين، يقدر حاليا بـ 550 ألف لتر في اليوم. و من المنتظر أن يرتفع الأسابيع القادمة لـ 800 ألف لتر في اليوم بفضل دخول في إنتاج مصنع “هيليوس”. بالإضافة كذلك إلى أنه من المنتظر خلال السداسي الأول أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 1.067 مليون لتر في اليوم. مع دخول “بيترو آر” خط الإنتاج بـ 120 ألف لتر في اليوم، بالاضافة إلى توسيع القدرات الإنتاجية لـ “أوراس غاز” بـ 92 ألف لتر/اليوم.

وفيما يخص الوسائل اللوجستية ووسائل النقل، أعلنت وزارة الطاقة و المناجم وضع مجمع سوناطراك لـ14 شاحنة ذات خزان بسعة 20 ألف لتر تحت التصرف. لتضاف إلى القدرات الموجودة من قبل لمنتجي الأكسجين. كما ستدخل نفطال لتحسين ضمان تزويد مستمر للمستشفيات.

كما أعطى بن باحمد تعليمات للرفع من كميات الأكسجين المخزن إلى مستوى قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج.

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