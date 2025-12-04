لجنة قطاعية وزارية لضمان السير الحسن للمدارس الابتدائية

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة. المكلفة بإعداد ترتيبات تنفيذ القرارات المتعلقة بتسيير المدارس الابتدائية.

وتظمّ اللجنة القطاعية إطارات من وزارات التربية الوطنية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ووجه الوزيران أعضاء اللجنة إلى حصر الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمدارس الابتدائية من جميع الجوانب. والخروج بمقترحات تتضمّن الآليات الكفيلة بضمان نقل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الى وزارة التربية الوطنية بصفة جزئية وعلى مراحل. وبصفة استعجالية دراسة الجوانب ذات الأولوية والمرتبطة بضمان توفير أعوان الخدمات المكلّفين بالنظافة والحراسة وصيانة المحلات وتسيير المطاعم المدرسية،. وأخرى تتعلّق بالجانبين المالي والتنظيمي. بهدف التوصّل إلى مخطّط عملي يساعد على تحسين تسيير المدارس الابتدائية بما ينعكس إيجابا على السير الحسن للعملية التعليمية.

وتأتي اللجنة تجسيدا لمخرجات اجتماع الحكومة بتاريخ 18 نوفمبر 2025، المتعلقة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور