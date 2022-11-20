لجنة كأس الجمهورية تحدد تواريخ مباريات الدور الـ32

حددت لجنة تنظيم كأس الجمهورية، تواريخ خوض مباريات الدور الـ32 من هذه المنافسة، والملاعب التي ستحتض هذه المباريات.

وحسب البرنامج المسطر، تقرر خوض 15 مبارات من هذا الدور بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا.

كما ستلعب ثمانية مباريات أخرى، لحساب ذات الدور، بتاريخ 26 من ذات الشهر، انطلاقا من الساعة الواحدة زوالا.

وتستكمل باقي مباريات هذا الدور من كأس الجمهورية، والمقدرة بتسعة مباريات، بتاريخ 9 ديسمبر المقبل، على الثانية زوالا.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الدور الـ32 من كأس الجمهورية على النحو التالي: