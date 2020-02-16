لجنة متابعة “ندوة برلين” تشيد بمبادرة الجزائر حول ليبيا

نوه المتدخلون في الاجتماع الاول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا بمبادرة الجزائر التي نظمت بالجزائر يوم 31 جانفي.

واشاد الرئيس المشترك للندوة، الوزير الألماني للشؤون الخارجية هيكو ماس وممثلة الامم المتحدة بما جاء به اجتماع الجزائر حول ليبيا ودول الجوار.

شارك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم الاحد بميونيخ في المانيا في الاجتماع الاول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية بان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد قاد الوفد الجزائري في تلك الندوة التي جرت في 19 جانفي 2020.

وقد اجرى بوقدوم على هامش هذا اللقاء وندوة ميونيخ حول الامن التي شارك فيها ايضا من 14 الى 16 فيفري الجاري، محادثات مع عديد المسؤولين سيما الوزير الألماني للشؤون الخارجية هيكو ماس، ووزير الشؤون الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادابوم غيبرييسوس وكذا الامين العام المساعد للأمم المتحدة رئيس قسم عمليات السلام جون بيار لاكروا.

كما تحادث بوقدوم مع كاتب الدولة البرلماني بوزارة الدفاع الالمانية توماس سيبرهورن.