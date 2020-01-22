لجنة مختصة لمواجهة عيوب إنجاز مساكن «عدل» و«السوسيال»

أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزيرالسكن بتشكيل لجنة تقنية مختصة،لمراقبة العيوب وحالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في إنجاز المساكن.

واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة عيوب الإنجاز في المساكن المسلمة، داعيا إلى عدم التسامح في هذا الخصوص.

حيث ستوضع هذه اللجنة تحت تصرف مصالح الدرك الوطني. وكلف الوزير الأول حسب بيان للوزارة الأولى وزير السكن.

بضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البنايات المعنية، خاصة وأن العيوب في الإنجاز.

أصبحت سمة لصيقة بالعديد من المساكن المتسلمة والمسلمة للمستفيدين، رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها.

وستكون اللجنة المختصة المشكلة من المسؤولين الأوائل عن هيئات المراقبة التقنية للبناء، CTC، المخبر الوطني للسكن والبناء LNHC.

المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء CNERIR، والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل CGS.

والتي ستوضع تقاريرها تحت تصرف مصالح الدرك الوطني.

ومن المنتظر وفق البيان، أن يتم إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني، من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل.

واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين، في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية وتحقيقات الدرك الوطني.

حيث سيتم التكفل على مستوى اللجنة المختصة بتحديد أسباب حالات العيوب المسجلة، وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين.

وأشار بيان الوزارة الأولى على سبيل المثال لا الحصر، إلى التصدعات التي حدثت على مستوى حي 200 مسكن عمومي إيجاري.

بمدينة عين الصفراء في ولاية النعامة، وهو شأن عديد الأحياء والمساكن العمومية.

ولا يختلف حال المساكن العمومية الإيجارية عن مساكن «عدل»، التي لا تخلو هي الأخرى من عيوب الإنجاز.

حيث يتداول مكتتبو هذه الصيغة عديد الفيديوهات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي للبنايات التي تم توزيعها على المستفيدين.

حيث تبرز من خلالها عيوب الإنجاز عبر عدة مستويات بما يهدد حياة قاطنيها.

ومن المنتظر أن يقلّص قرار الوزير الأول بتشكيل لجنة مختصة لمراقبة عيوب الإنجاز.

وربطها بمصالح الدرك الوطني حتى تكون أكثر فعالية، وقراراتها ستكون بمثابة انطلاقة لتحقيقات الدرك.

بهدف تحديد مسؤوليات عيوب الإنجاز، التي تشكل خطرا على حياة ساكنيها.

وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق بهشاشة الإسمنت المسلح وعدم مطابقتها للمعايير.