لجنة مراجعة التعديلات للاتحاد البرلماني الإفريقي تعقد اجتماعا بمقر المجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة مراجعة التعديلات للاتحاد البرلماني الإفريقي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الشعبي الوطني، اجتماعا خُصص لمراجعة التعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد. وهذا بحضور الأمين العام للاتحاد، إيدي غادو بوبكر.

وافتتح أشغال الاجتماع رئيس اللجنة، بيار فلامبو نغايب، ونوّه في كلمة له بحفاوة الاستقبال الذي خصت به الجزائر ضيوفها. من خلال المجلس الشعبي الوطني كما شكرها على الظروف الجيدة التي هيئتها لعقد هذا الاجتماع.

وبخصوص جدول الأعمال، أشار السيد فلامبو نغايب إلى أن التعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد. تهدف إلى عصرنة وتطوير عمل الاتحاد بما يتماشى مع مهامه والتحديات التي يواجهها.

يشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرا بعملها وسيعرض على اللجنة التنفيذية ومؤتمر رؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي. المزمع عقده شهر نوفمبر المقبل بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، توجه الأمين العام للاتحاد بالشكر للبرلمان الجزائري على الأجواء المريحة. التي وفرها من أجل عقد هذا الاجتماع. مشيرا إلى أن النقاش جرى في جو ودي بين الوفود الحاضرة والتي تمثل الدول التي تقدمت بمقترحات تعديلات.

ومن جهة أخرى، أشار إيدي غادو بوبكر إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى مراجعة النصوص الناظمة لعمل الاتحاد. وتكييفها مع متطلبات العصر. بما يسمح بتعزيز فعالية وكفاءة اشتغال هذه الهيئة ضمن المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد والقضايا التي يناضل من أجلها. كاشفا بأن التعديلات المقترحة تشمل عديد المجالات ومنها تركيبة الاتحاد، العضوية وأساليب العمل.