لجنة مركزية برئاسة المفتش العام لوزارة الموارد المائية لدراسة انشغالات المواطنين

أنشأت وزارة الموارد المائية، لجنة مركزية مكلفة بمتابعة ودراسة مختلف الشكاوي والعرائض، المقدمة من قبل المواطنين والمؤسسات والموظفين التابعين للقطاع.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الموارد المائية، قصد ضمان ومتابعة السير الأحسن لعمل كل من المديريات الولائية والمؤسسات

المنضوية تحت وصاية وزارة الموارد المائية، حيث سيترأس اللجنة، المفتش العام لوزارة الموارد المائية ممثلا لوزير القطاع،

حيث ستجتمع اللجنة مرة واحدة في الأسبوع في جلسة عامة، لتختم أشغالها بتقرير عام وشامل يتضمن كل الانشغالات المطروحة

يقدمه المفتش العام أسبوعيا لكل من وزير القطاع والأمين العام، وهذا للإطلاع على انشغالات المواطنين والموظفين وإيجاد حلول لها.