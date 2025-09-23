لجنة مركزية لمتابعة أشغال مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة أشغال إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، بولاية الطارف

وخلال زيارة ميدانية إلى ولاية الطارف، قام وزير الاشغال العمومية بزيارة ميدانية إلى ولاية الطارف. وقف خلالها على ورشات إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية. في مجال الهياكل القاعدية والتي يولي لها رئيس الجمهورية أهمية بالغة.

وفي هذا السياق، أعلن جلاوي عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الأشغال، مكلفة بالتنسيق بين مختلف المتدخلين. ومعنية برفع تقارير دورية حول نسب التقدم، وذلك وفق رزنامة عمل دقيقة تضمن احترام آجال الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة.

