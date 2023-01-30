لجنة مسابقات الكاف توضح بخصوص لاعبي الشان

أصدرت لجنة مسابقات الكاف، بيانا، أوضحت من خلاله وضعية اللاعبين الذين ظفروا بعقود احترافية من مواصلة مشاركتهم في الشان.

وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، عبر مراسلة رسمية، بأن كل لاعب تم قيده في فريق محلي ببلاده قبل انطلاق الشان، يكون مؤهلا للمشاركة في هذه البطولة.

كما أضاف ذات البيان، بأن كل لاعب بإمكانه مواصلة المشاركة في الشان، حتى في حال انتقاله إلى فريق غير محلي خلال فترة البطولة وحتى نهايتها.

وأوضحت الكاف في ذات المراسلة بأن الوقوف ضد انتقال اللاعبين المحليين الأفارقة يتعارض بشكل مباشر مع الهدف الأساسي لهذه المنافسة، وهو ترقية مستوى اللاعب المحلي في القارة.

وعليه سيكون بإمكان لاعب المنتخب الوطني للمحليين أحمد قندوسي، والمنتقل حديثا لنادي الأهلي المصري، مواصلة مغامرته مع الخضر في منافسة الشان.