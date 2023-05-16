لجنة معاينة تقنية “الفار” تتفقّد ملعب بومزراق بالشلف

تواجد فريق عمل من لجنة معاينة إمكانية استعمال تقنية “الفار” بداية من نصف نهائي كأس الجمهورية بملعب محمد بومزراق.

وكشفت إدارة أولمبي الشلف عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم عن ترأس اللجنة كل من الأمين العام للرابطة المحترفة مراد بوسافر والحكم الدولي السابق المختص في تقنية “الفار” عبد الحق إيتشعلي. إلى جانب تقنيين من التلفزيون العمومي.

كما كانت الفرصة مواتية للجنة معاينة استعمال تقنية “الفار” مواتية لتفقد ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة.

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