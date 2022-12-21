لجنة مكافحة المنشطات.. الكشف عن قائمة المواد المحظورة لعام 2023

نشرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قائمة المواد والطرق المحظورة لسنة 2023 التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية التابعة للوكالة.

و قالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف“، اليوم الأربعاء، أن وكالة “AMA” الدولية أعلنت عن ذلك بعدما قامت باجتماعها في 23 سبتمبر 2022.

كما أكّدت “الفاف” أن التطبيق سيصبح فعليا بداية من الفاتح جانفي. في إشارة تحذيرية منها للرياضيين الجزائريين و خاصة لاعبي كرة القدم؟

ونشرت الفاف لقائمة المواد المحظورة على الموقع الرسمي لها. كما جاءت قائمة المواد كالتالي وأبرزها المنشطات الاندروجينية AAS

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