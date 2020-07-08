لجنة من الخبراء العلميين لتقييم طلبات تمديد المنح الدراسية بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تقييم طلبات بعض طلبة الدكتوراه الممنوحين بالخارج، والمتعلقة بتمديد منحهم الدراسية بسبب غلق بعض مخابر البحث خلال فترة الحجر الصحي، من طرف لجنة وطنية من الخبراء العلميين.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه ردا على طلبات بعض طلبة الدكتوراه الممنوحين بالخارج، والمتعلقة بتمديد منحهم الدراسية بسبب غلق بعض مخابر البحث خلال فترة الحجر الصحي، تعلم الوزارة كل المعنيين أن جميع الطلبات سيتم تقييمها من قبل لجنة وطنية من الخبراء العلميين ذوي المستوى العالي في مختلف التخصصات، مع التذكير بمبادئ التعهد والالتزام بتحقيق النتائج المسطرة في البرنامج الوطني الإستثنائي.

وأضاف البيان، أنه سيتم تبليغ المعنيين بنتائج التقييم من خلال نفس قناة الإتصال التي أرسلت من خلالها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.