لجنة من وزارة الداخلية تقف بوهران على تحسين خدمات النقل للمسافرين خلال موسم الاصطياف

استقبل والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، لجنة تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك بحضور مدير النقل ومدير مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”.

وجاءت زيارة اللجنة إلى ولاية وهران في إطار متابعة تجسيد تحضيرات موسم الاصطياف لسنة 2026، والوقوف على مساهمة قطاع النقل في إنجاحه، لا سيما من خلال تقييم مدى تحسين الخدمة العمومية المقدمة للجالية الوطنية القادمة من الخارج، إلى جانب مختلف المسافرين.

وشملت الزيارة الميدانية للمرافق التابعة لقطاع النقل، المطار الدولي، والمحطة البحرية، والمحطة البرية، ومحطة القطار، حيث عاينت اللجنة جاهزية هذه المنشآت ومدى تجسيد التحضيرات من طرف الهيئات الواقعة تحت الوصاية، بما يضمن استقبالًا أفضل للمسافرين خلال موسم الاصطياف.