لجنة وزارية بشواطىء بلدية شطايبي بعنابة

شرعت لجنة وزارية صبيحة اليوم في برنامج تفتيشي، على غرار الولايات الساحلية 14 عبر الوطن، للوقوف على ظروف سير موسم الإصطياف.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تضم هذه اللجنة ممثلين من مختلف القطاعات.

ويتمثل عمل اللجنة في مراقبة مدى احترام التعليمات لاسيما ما يخص مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ، وكذلك معاينة توفر مختلف المرافق الضرورية لراحة المصطافين ووسائل النقل.

كما تسعى إلى التأكد من إحترام النظافة على مستوى الشواطئ، لتدارك النقائص وإتخاذ الإجراءات العملية الملائمة.

وقد باشرت اللجنة الوزارية الوطنية المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير ومتابعة موسم الإصطياف لسنة2019 اليوم مهمتها الرسمية عبر إقليم ولاية عنابة على مستوى الشواطئ المسموحة بالسباحة لبلدية شطايبي.