لجنة وزارية بعين تموشنت لمعاينة ظروف سير موسم الإصطياف

عاينت اللجنة الوزارية التفتيشية التي حلت بولاية عين تموشنت، الخميس، مدى تنفيذ التعليمات الواردة عن وزارة الداخلية، لاسيما ما تعلق منها باحترام مبدأ مجانية الشواطئ.

كما وقفت الللجنة على مدى احترام ممارسة النشاطات الخدماتية والتجارية على مستوى الشواطئ وفق دفتر شروط واضح ، مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة، السهر على أمن المصطافين على مستوى الشواطئ.

بالإضافة لإشراك المواطنين في عملية تقييم موسم الإصطياف، من خلال عرض الإستبيان الإلكتروني، احترام شروط النظافة، تجسيد برنامج ثري يشمل النشاطات الرياضية ،الثقافية والترفيهية.

و خلال معاينتها للشواطئ، تقربت اللجنة من بعض المصطافين وسجلت انشغالاتهم واقتراحاتهم.

كما أعطت العديد من التوجيهات التي تضمن التكفل الجيد براحة المصطاف.