لجنة وزارية تترأسها وزارة الصناعة لرفع العراقيل التي تواجه الاستثمارات

عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، رفقة وزيرة البيئة، سامية موالفي، المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية. التابعة للمجمع العمومي للصناعات الميكانيكية (AGM) في قالمة.

وبعد الشروحات حول الوضعية الصعبة هذا المصنع نتيجة عدم مواكبة التطور التكنولوجي التي تعرفه هذه الصناعة. شدد زغدار على ضرورة تطوير وسائل الإنتاج واستغلال كل القدرات الإنتاجية التي لا تتجاوز حاليا 20 بالمائة.

وأكد الوزير على أهمية الشراكة مع مخابر البحث والجامعات المتخصصة لمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير دراجات ودراسات نارية. بمواصفات حديثة بالإضافة إلى إعتماد سياسة تسويقية جديدة لهذا المنتج واسع الطلب.

ودعا، في ذات السياق إلى البحث عن شريك محلي أو وطني. عمومي أو خاص للمساهمة في تطوير وسائل الإنتاج واستغلال أصول المؤسسة.

وأبرز زغدار أهمية هذا المصنع لاسيما وأن الطلب المحلي على منتجاته يتجاوز 100.000 سنويا. بالإضافة السوق الإفريقية بدخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية.

وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة، تترأسها وزارة الصناعة أسندت لها مهمة رفع كل العراقيل. التي تواجه الاستثمارات لاسيما الخاصة منها، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.