لجنة وزارية تحقق في اختفاء جوازات سفر وبطاقات التعريف البيومترية بتغنيف في معسكر

رفعت لجنة تحقيق كانت قد أوفدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهاية الأسبوع الماضي تقريرا تفصيليا توج مهمتها التفتيشية التي قامت بها في أجنحة مصلحة الحالة المدنية لمبنى مقر المجلس الشعبي البلدي بتيغنيف في ولاية معسكر للتقصي في حيثيات قضية إختفاء جوازات سفر و بطاقات تعريف بيومترية من المصلحة المذكورة.

وكشفت مصادر مسؤولة بأن أعضاء لجنة التحقيق أكدوا ما أثير في وقت سابق من وجود حالت اختفاء للجوازات وبطاقات التعريف بشكل مشبوه.

وما أفضى إلى الإستماع إلى إفادات عدد من الموظفين ممن لهم صلات بمراحل إعداد وثائق مصلحة الحالة المدنية.

وهي القضية التي محل تحقيق من طرف مصالح أمن الدائرة عقب صدور تأكيد من قبل مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية معسكر بخصوص حادثة إختفاء الوثائق.