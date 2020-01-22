لجنة وزارية تحقق مع إطارات ثانوية زقاي بالمحمدية في معسكر

بناء على تعيينات تعسفية

شرعت منذ نحو يومين لجنة تحقيق موفدة من طرف وزارة التربية الوطنية الوصية في التقصي و التفتيش داخل الجناح الإداري لثانوية زقاي إبراهيم بالمحمدية في معسكر.

وهذا بناء على شكوى بصيغة تقرير توجه بها ناظر المؤسسة إلى الأمانة العامة للوزارة حيال مزاعم بوجود تعيينات تعسفية حالت دون سير الشؤون الإدارية للمؤسسة المحققون إستمعوا لإفادات مدير الثانوية

فضلا عن الناظر الشاكي والمستشار إلى جانب المشرف التربوي والحاجب

مضمون المساءلة تطرق إلى التقصي حول قيام مدير المؤسسة في فترة تكليفه شفهيا بأمانة مديرية التربية لولاية معسكر لمدة شهر بتعيين ناظر للثانوية شهر سبتمبر الماضي.

برغم من وجود ناظر اخر ، وهو التعيين الذي خلف حالة انسداد وأفضى إلى بروز ثمة مشاكل إدارية.

مما استدعى من اللجنة تمديد فترة مهمتها التي ستتوسع إلى مديرية التربية كونها الجهاز الوصي.

والذي منح أمرا لمدير الثانوية بتولي مهام الأمانة العامة للمديرية تزامنا مع الإشراف على تسيير شؤون الثانوية .