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لجنة وزارية تعاين مشروع مستشفى الاستعجالات الجراحية ببرج بوعريريج

أخبار الجزائر
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لجنة وزارية تعاين مشروع مستشفى الاستعجالات الجراحية ببرج بوعريريج
بقلم نادية بن طاهر

عاينت لجنة وزارية مكونة من تقنيين ومختصين في البناء والتجهيز الطبي، مشروع مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج.

وحسب ما علم اليوم الإثنين من المديرية المحلية للصحة والسكان، لدى “واج”، قامت اللجنة الوزارية بمعاينة المشروع وتحديد النقائص على مستوى هذا المرفق الصحي.

وقدمت اللجنة حلولا تقنية للمقاولات المكلفة بعملية التهيئة، لتكون البناية مطابقة للمقاييس والمعايير المعتمدة.

وتندرج هذه المعاينة تنفيذا لتعليمات وزير القطاع،عبد الرحمان بن بوزيد، الذي أكد أنه سيوفد لجنة لرفع التحفظات و تحديد أسباب التأخر في استلام هذا المرفق الصحي.

ويتسع المستشفى لـ240 سريرا، ويعود تسجيله لسنة 2006، وكلف الخزينة العمومية أكثر من 40 مليار دج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=771857

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