لجنة وزارية للتحقيق في تجاوزات بالمستشفى الجامعي في قسنطينة

المدير العام أكد تحديد كميات التموين باللحم الموجه للمرضى المقيمين

وزير الصحة يوفد لجنة تحقيق لمعاينة التجاوزات المسجلة في المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة

وزير الصحة يوفد ثلاثة مفتشين للتحقيق في 3 ملفات

أكدت مصادر استشفائية مطلعة لـ “النهار”، بأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بن بوزيد عبد الرحمن، قرر إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى المركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس” في قسنطينة، بحر الأسبوع الجاري، لمعاينة التجاوزات المسجلة على مستوى هذا المرفق الصحي.

وقالت المصادر إن اللجنة تتكون من 3 إطارات من المفتشية العامة لذات الوزارة، للوقوف عند 3 نقاط، منها قضية عدم اقتناء اللحوم لفائدة المرضى منذ شهر أوت الماضي، رغم توفر الغلاف المالي الخاص بذلك، والمقدر بما يقارب 15 مليار سنتيم، مثلما أشارت إليه “النهار” في أحد أعدادها السابقة، كما يرتقب أن تحقق إطارات المفتشية في ملف مشروع تهيئة غرف الجراحة بمصلحة “إبن سينا”، وكذا النقائص التي تعرفها بعض المصالح، كعدم توفر بعض التحاليل المخبرية وأشعة “إي آر أم” بالمستشفى الجامعي.

وفي الوقت الذي تفادى المكلف بالإعلام بالمركز الاستشفائي الجامعي “كعبوش عزيز” الرد في اتصال هاتفي بـ “النهار”، نيابة عن المدير العام للمركز الاستشفائي، على أمر إيفاد لجنة التحقيق الوزارية، صرح بأنه تم تحديد الكميات الخاصة بتموين المطعم المركزي باللحم بنوعيه الحمراء والبيضاء، والموجه للمرضى المقيمين على مستوى المصالح الطبية والجراحية، وأن القضية تتعلق بإعادة تنظيم عملية التموين وتحديدها بكميات معينة أقل بكثير، مما كان يتم به تموين المطعم المركزي للمركز الاستشفائي الجامعي.

من جهة أخرى، صرح المكلف بالإعلام بأن القضية الخاصة بإيداع شكوى ضد ممرضة عاملة في العيادة المتخصصة لجراحة القلب الكائنة في حي “الرياض”، والتي كان على رأس إدارتها ميلي طارق، قبل تعيينه كمدير عام للمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس”، وكذا العامل المهني بالمركز الاستشفائي المذكور، بأن الشكوى المودعة كانت ضد مجهول، بعدما تم إنزال منشور في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وتم التعليق عليه من طرف المذكورين آنفا، وهي القضية التي حققت فيها الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث في حي “الأمير عبد القادر”، والتي استدعت الأطراف المعنية، وهي الشاكي والمشتكى منهما، وتم سماعهما على محاضر رسمية، وبعدها تقديمهما إلى وكيل الجمهورية بمحكمة “الزيادية” الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا أحالهم بموجبه على قاضي الجنح للمثول الفوري لجلسة الأحد الماضي، والتي تأجلت بسبب مقاطعة المحامين لجلسات المحاكمات، إلى جلسة اليوم للشروع في المحاكمة بعدما وجهت تهمة القذف للمتهمين الممرضة في العيادة المتخصصة في جراحة القلب والعامل المهني بالمركز الاستشفائي الجامعي “إبن باديس”، بسبب تعليقهما على منشور تم إنزاله في “الفايسبوك”، استهدف شخص المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي الضحية.