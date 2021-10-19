لجنة وزارية للتكفل بمسألة ثقل المحفظة المدرسية

كشف المفتش المركزي المركزي بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، عبد العزيز عصماني، عن تشكيل لجنة وزارية يرأسها وزير التربية. لإيجاد حلول سريعة للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية للتلاميذ.

وقال ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه اللجنة ستتتولى مهمة البحث عن اجراءات بيداغوجية، هيكلية، مادية وسلوكية لتخفيف ثقل المحفظة. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتابع القول، أن اللجنة ستشرع في مناقشة الاجراءات البيداغوجية والتي تعلق بإعادة النظر في البرامج التربوية، بإعتبارها الحل المفصلي والجذري لمعالجة مسألة ثقل المحفظة المدرسية. وتتضمن الإجراءات مقترح تجزئة الكتاب المدرسي حول الفصول.

ودعا عصماني الأولياء إلى الالتزام ببعض السلوكيات ومرافقة أبناءهم في ترتيب محافظهم بالاستعانة بجدول التوقيت. وقال أن التعميم التدريجي للوحات الرقمية يعد أحد الحلول المساعدة على تخفيف ثقل المحفظة.

من جهته كشف مدير الانظمة المعلوماتية بالوزارة، غانم عمارة، عن إبرام اتفاقية مع “سوناطراك” لتجهيز 50 قسما رقميا. بالإضافة إلى العملية التي تبنتها الوزارة لتجهيز 60 مدرسة ابتدائية.

وتابع عمارة القول، أنه تم تزويد 6 مدارسبجميع الوسائل التكنولوجية بكل من تيسمسيلت، خنشلة، المدية، تيزي وزو، النعامة وغرداية. ومدرستين منصبتين سابقا بالعاصمة وباتنة.

مشيرا أن هذه الطريقة سمحت بتحقيق نتائج ايجابية، ولا سيما في تخفيف وزن المحفظة بنسب تتراوح ما بين 25 و54 بالمائة. ونتائج مشجعة حققتها مدرسة عبد الرحمان الأخضري الموسم الماضي بنسبة نجاح بلغت 100 بالمائة في “السانكيام”.

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