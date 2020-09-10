لجنة وزارية لمعاينة أبار السقي والأراضي الزراعية المتضررة من تسرب النفط بالوادي

تم إيفاد لجنة تحقيق متخصصة بقرية البعاج في الوادي، لمعاينة أبار السقي الزراعي والأراضي الفلاحية المتضررة من حادثة تسرب النفط.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، اليوم الخميس، عن مديرية المصالح الفلاحية، تضم لجنة التحقيق الموفدة من وزير الفلاحة، خبراء وتقنيين من المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية والمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه.

وتعكف لجنة الخبراء خلال مدة المهمة على أخذ وتحليل عينات مياه آبار السقي الزراعي والتربة بالمستثمرات الزراعية المحاذية لوادي “يتل” المتضرر من التسرب.

وسيسمح العمل الميداني للجنة المتخصصة، من تحديد المتضررين وتقييم حجم الضرر وذلك بناء على معايير تقنية مدروسة.

وستعتمد لجنة وزارة البيئة على نتائج تقارير لجنة خبراء وزارة الفلاحة، لاسيما أن مجال التحقيق والمعاينة في المياه والتربة ومدى تأثرها السلبي من حادثة تسرب النفط.

ومن خلال هذه المعطيات التقنية المدروسة، ستتدخل الأجهزة التقنية لوزارة البيئة لمعالجة آثار التلوث على الماء والتربة.