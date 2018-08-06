لجنة وزارية مشتركة تعاين الأوضاع بعين قزام      

حلت، اليوم الإثنين، بالمقاطعة الإدارية عين قزام الحدودية، لجنة وزارية مشتركة، لمعاينة الأوضاع،

عقب التقلبات المناخية التي إجتاحت المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وتتشكل هذه اللجنة من مسؤولين مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية،

والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة .

وتقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست

بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي .

و شهدت ولاية تمنراست منذ نهاية الأسبوع المنصرم، إضطرابات مناخية

تمثلت في تساقط أمطار رعدية غزيرة، مما تسبب في فيضانات عديد أودية المنطقة

وكانت مياه الأمطار المتساقطة على منطقة عين قزام الحدودية، قد غمرت سكنات تقع بأحياء ”كنتة” و ”600 سكن” و ”الريفي”