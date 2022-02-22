لجنة وزارية مشتركة لتحسين ترتيب الجزائر في المؤشر العالمي للابتكار

أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، يعد المؤشر العالمي للابتكار، معيارا ومرجعا عالميا لتقييم وتصنيف اقتصادات الدول حسب قدراتها ونتائجها في مجال الابتكار.

ويهدف المؤشر العالمي للابتكار، الصادر سنويا عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبوWIPO-“، إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها.

كما يتضمن المؤشر معايير تتجاوز المقاييس التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير. ليشمل العوامل الأخرى المؤثرة في نشاط الابتكار ومخرجاته.

كما يمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار في العالم على بلوغ أفضل السبل. لتحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة متعددة القطاعات، التي تم إنشاؤها في 2019، بعد تجديد وتوسيع تشكيلتها الى كل القطاعات المعنية. لإضفاء ديناميكية أكثر على نشاطاتها.

ويأتي ذلك، بهدف تحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر ومن خلاله هيكلة فعالة للنظام البيئي الوطني للابتكار.

وترمي وزارة الصناعة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز العمل القطاعي المشترك. في إطار تنفيذ سياستها المتعلقة بترقية الابتكار والملكية الفكرية والتطوير التكنولوجي.

زغدار يدعو لضرورة تحسين تصنيف الجزائر في مؤشر الابتكار

كما ودعا زغدار، خلال تنصيبه لهذه اللجنة، إلى تنسيق كل الجهود المبذولة في هذا المجال، حتى تصنف الجزائر ضمن هذا المؤشر في مراتب تليق بها.

وتعكس بكل أمانة السياسات القطاعية التي سطرتها الدولة والإمكانات التي رصدتها من أجل إنشاء نظام بيئي وطني ملائم ومحفز للابتكار.

ولتحقيق هذا الغرض، أشار الوزير إلى إعادة النظر في المقاربات المتبعة. واعتماد نهج مشترك بين القطاعات المختلفة على ضوء المنهجية التي يرتكز عليها هذا المؤشر، والتي كانت محل تحليل ودراسة من طرف وزارة الصناعة.

كما تطرق زغدار إلى ضرورة تحيين البيانات والمعلومات التي تدخل في قياس المعايير المتعلقة بهذا المؤشر. وضمان تزويد المنظمة المكلفة بإصداره بالمعطيات الموثوقة الضرورية في وقتها.

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