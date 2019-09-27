لجنة وزارية مشتركة لتنظيم الامتحانات ومنع تسريب المواضيع

الوطني
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لجنة وزارية مشتركة لتنظيم الامتحانات ومنع تسريب المواضيع
بقلم شهرزاد مزياني

كشف وزير التربية  عبد الحكيم بلعابد، عن لجنة وزارية مشتركة تشرف على تنظيم الامتحانات وتسهر على منع تسريب المواضيع .

وقال عبد الحكيم بلعابد خلال زيارته امس الخميس لولاية تلمسان ، إن لجنة الوزارية المشتركة تضم وزارة التربية الوطنية ووزارة الدفاع الوطن ي، ووزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام .

وصرح الوزير،  ان وزارة الدفاع الوطني، تتكفل بوضع أجهزة  إلكترونية فعّالة لمنع حالات تسريب أسئلة الامتحان بكل فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وفي سياق آخر ، أعلن وزير التربية عن استلام 21 مرفق تربوي جديد خلال الايام المقبلة، على مستوى الولاية .


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