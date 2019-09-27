لجنة وزارية مشتركة لتنظيم الامتحانات ومنع تسريب المواضيع

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، عن لجنة وزارية مشتركة تشرف على تنظيم الامتحانات وتسهر على منع تسريب المواضيع .

وقال عبد الحكيم بلعابد خلال زيارته امس الخميس لولاية تلمسان ، إن لجنة الوزارية المشتركة تضم وزارة التربية الوطنية ووزارة الدفاع الوطن ي، ووزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام .

وصرح الوزير، ان وزارة الدفاع الوطني، تتكفل بوضع أجهزة إلكترونية فعّالة لمنع حالات تسريب أسئلة الامتحان بكل فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وفي سياق آخر ، أعلن وزير التربية عن استلام 21 مرفق تربوي جديد خلال الايام المقبلة، على مستوى الولاية .