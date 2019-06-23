لجنة وزارية مشتركة للتفتيش ومراقبة مدى تنفيذ الولاة للتعليمات بالشواطئ

أقر وزير الداخلية والجماعات المحلية خرجات ميدانية وتفتيشية لكل الشواطئ خلال موسم الإصطياف، بتشكيل لجنة مشتركة من كل الوزارات.

وستشرف فرق مشتركة مشكلة من كل الوزارات المعنية بموسم الإصطياف،حسب مدير الجماعات المحلية بالوزارة، بهدف متابعة مدى تنفيذ التعليمات والتدابير

التي أعطيت للولاة في هذا الشأن، حيث ستنظم هذه اللجنة الوزارية المشتركة، خرجات ميدانية لـ”مراقبة المصبات المحاذية للشواطئ،

سيما تلك المحاذية لمناطق صناعية ومناطق النشاط، بهدف اتّخاذ الإجراءات الردعية تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية والأمن.

وقد قامت هذه اللجنة بزيارات ميدانية على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة وبومرداس، وأخطرت الولاة ببعض التجاوزات المسجلة بالشواطئ لتداركها.

واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المخالفة، حيث سيتم تعزيز عمل هذه اللجنة بإجراءات وقائية وتدعيمية لمكاتب الصحة على مستوى البلديات

وإشراكها للقيام بتحليلات دورية لمياه الشواطئ، للتأكد من عدم وجود أي أمراض تهدد صحة المصطافين.