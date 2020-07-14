لجنة وزارية مشتركة لمتابعة مشاريع معالجة النفايات الصناعية

عقدت اليوم وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث اجتماع وزاري مشترك تمحور حول اشكالية معالجة النفايات الصناعية والبترولية.

خلص الاجتماع الى استحداث لجنة مشتركة تهتم بمتابعة مختلف مشاريع معالجة النفايات الصناعية والنفطية ،حسبما أفاد به بيان للوزارة .

و شارك في هذا الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الطاقة، وزير الطاقة عبد المجيد عطار و الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات.

وجاء في البيان المتوج لأشغال هذا الاجتماع، نشر على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ان اللقاء تطرق و بإسهاب الى ملف إدماج المؤسسات الصغيرة المحلية في عملية المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية والبترولية التي تعتبرها الوزارة “خطيرة وخاصة” بحيث تتطلب تقنيات جد متطورة في معالجتها.