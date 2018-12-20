لجنة وطنية لتطوير البحث العلمي ومواكبة مستجدات القطاع  

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن تنصيب لجنة وطنية مكلفة ، بالوقوف على تطوير البحث العلمي ومواكبة التطورات ومستجدات القطاع.

وأضاف حجار خلال ندوة وطنية لرؤساء الجامعات، بنادي الجيش، أن مراجعة خارطة التكوين التي بصدد تنفيذها.

تهدف لحوكمة القطاع في شتى المجالات ومواصلة نظام التوجيه وتعديل معدلات بصفة المستمرة.

كما يتّم العمل على تنويع عروض التكوين بما يستجيب وحاجيات القطاع الاقتصادي والصناعي ، وسعي انفتاح مؤسسات البحث العلمي على محيطيها لمواكبة المستجدات الشاملة .

كما تهدف خارطة التكوين الى ادماج الخريجين في سوق العمل باستحداث مؤسسات التشغيل، وتعزز وتطبيق الفروع ذات الجودة العالية .

اضافة الى وضع ورشات التكوين وعقد لقاءات دورية لحرس على تقدم اعمال للجنة قبل.