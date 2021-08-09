تحديد مهام “لجنة الدائرة” و”لجنة البلدية” للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم “60”، قرار، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.

ويهدف هذا القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، إلى تحديد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “لجنة الدائرة” و”لجنة البلدية”.

وأوضح نص القرار، أن لجنة الدائرة توضع تحت سلطة رئيس الدائرة، وتمارس مهامها بالتنسيق مع الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية التابعة لاختصاصها الإقليمي، وذلك بالتعاون مع كل المصالح المعنية وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :

– ضمان مهام المتابعة والتنسيق والتنشيط وتنفيذ كل مخططات العمل والبرامج التي تعدها اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،

– الإشراف على عمل لجان البلديات ومرافقتها في أداء مهامها، وتنسيق النشاطات والتدابير التي تتطلب تعاونا مشتركا بين البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتهاء

– رصد وإعلام اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية دون تأخير عن أي حالة لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق

– تنظيم وتنسيق عمل مصالح وهياكل التدخل في حالة ظهور وباء على مستوى إقليم الدائرة

– اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتهاء على اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية.

وأشار القرار إلى أن لجنة الدائرة تجتمع في مقر الدائرة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما تدون المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس

وستتولى مصالح الأمين العام للدائرة أمانة لجنة الدائرة، في حين تتولى مصالح الأمين العام للبلدية أمانة لجنة البلدية.