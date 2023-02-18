لجنة وطنية لمتابعة تكوين الأساتذة وطلبة الدكتوراه في اللغة الانجليزية

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية أمرتهم من خلالها بإنشاء لجنة وطنة للإشراف. ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية.

وتتكفل اللجنة الوطنية بضمان السير الحسن للجان الجامعية، ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه. من خلال التنسيق ومواءمة ومتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالتكوين البيداغوجي في اللغة الإنجليزية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه.

ومن ويهدف عمل اللجنة الى التقييم الدوري لمنظومة التكوين المستمر في اللغة الإنجليزية لفائدة الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه. وإنشاء شبكة وطنية للمكونين من أجل تشجيع كل عملية تبادل الخبرات في الموارد البشرية والبيداغوجية. إضافة إلى إثراء الأرضية الوطنية للتكوين البيداغوجي عن بعد في الانجليزية لفائدة الاساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه.

والإندماج في الشبكة الدولية للبيداغوجيا أو تطوير أي نظام تكويني بيداغوجي ذي قيمة مضافة في مجال تعليم اللغة الانجليزية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه .

ومن أهداف اللجنة أيضا صياغة أو تحسين كل برنامج تكويني أولي أو مستمر في الإنجليزية لفائدة الباحثين وطلبة الدكتوراه .

ودعم منصة الوزارة للتعليم عن بعد بشتى الموارد البيداغوجية. والتعليمية في مجال تعلم اللغة الانجليزية تنظيم أيام إعلامية للتوعية بأهمية اللغة الإنجليزية في تحسين مرئية مؤسسات التعليم العالي.