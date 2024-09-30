لجنة الانضباط التابعة لـ “الفيفا” توقف إيتو

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ “الفيفا” قراراً بإيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو لمدة 6 أشهر.

وحسب ما نشرته صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، فإن قرار “الفيفا جاء بسبب خرق نجم الكرة الكاميرونية السابق لقانون الانضباط. وبالتحديد المادتان 13 و 14، المتعلقة بمعاقبة كل مسؤول أو لاعب يصدر عنه سلوك همجي.

وتعود حادثة إيتو إلى مباراة دور الـ 16 لمونديال السيدات تحت 20 عاماً بين البرازيل والكاميرون في سبتمبر 2024.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]