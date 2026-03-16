لجنة الانضباط توقف مهاجم شبيبة القبائل 4 مباريات

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم قراراتها في القضايا المطروحة أمامها بخصوص مباريات الجولة الماضية من البطولة الوطنية، كان أبرزها القرار الذي يتعلق بمهاجم شبيبة القبائل، بلال مسعودي.

وقررت لجنة الانضباط تسليط عقوبة الإيقاف أربع مباريات في حق بلال مسعودي، إحداها غير نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار، وذلك بسبب توجيه عبارات مسيئة للحكم خلال المباراة.

كما عاقبت اللجنة لاعب شبيبة القبائل، بلحول العيد شاهين، بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم، وهي العقوبة التي تحتسب ضمن سجل الإنذارات.

ومن جهة أخرى، سلطت اللجنة غرامة مالية قدرها 40 ألف دينار على نادي اتحاد خنشلة بسبب كثرة الإنذارات. إلى جانب غرامة بقيمة 600 ألف دينار بعد إشعال ورمي الألعاب النارية داخل الملعب دون تسجيل أضرار.

كما عاقبت لجنة الانضباط لاعب أتليتيك بارادو، بن دومة عبد الله، بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بسبب الاحتجاج، في حين فرضت غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار على مولودية الجزائر بسبب عدم توجه لاعبي الفريق إلى المنطقة المختلطة بعد نهاية المباراة.