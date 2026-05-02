لجنة تقنية جزائرية رفيعة المستوى في زيارة عمل إلى تشاد

تقوم لجنة تقنية رفيعة المستوى بزيارة عمل إلى تشاد، وذلك أيام 03 و04 و05 ماي 2026.

اللجنة تتكون من ممثلين من الوزارة، الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي للتضامن والتنمية رفقة ممثلي مؤسستي كوسيدار للأشغال العمومية (Cosider TP). وأيضا الشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، وكذا الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP).

هذه الزيارة جاءت في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز التعاون مع تشاد. وأيضا تجسيدًا لاتفاقات التفاهم ومذكرات التعاون المبرمة بتاريخ 22 أفريل 2026 بين البلدين، لاسيما في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

كما تندرج هذه الزيارة في سياق تجسيد الالتزامات التي عبّر عنها قائدا البلدين، والرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية في مختلف الميادين، لاسيما في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وتمثل هذه الزيارة محطة عملية لترجمة مضامين الاتفاقيات المبرمة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية إلى برامج تعاون وآليات تنفيذ ميدانية، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى من الفعالية والنجاعة.