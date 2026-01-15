لجنة الانضباط.. إيقاف راموفيتش أربع مباريات نافذة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لـ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالتنسيق مع رابطة كرة القدم المحترفة، جملة من القرارات التأديبية عقب اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء.

وذلك ضمن محضرها رقم 29، والمتعلق بدراسة القضايا المسجلة في بطولة الرابطة الأولى المحترفة (فئة الأكابر) لحساب الموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت قرارات اللجنة بعد الاطلاع على الملفات التأديبية وتقارير الحكام والرسميين، وسماع الأطراف المعنية. والاستناد إلى مواد قانون الانضباط وقانون تنظيم البطولة المحترفة.

قضية مباراة نجم بن عكنون × أولمبيك أقبو

قررت لجنة الانضباط إعادة السير في القضية رقم 116 الخاصة بمباراة نجم بن عكنون وأولمبيك أقبو التي جرت بتاريخ 8 جانفي.

محمد وليد بن شريفة - لاعب أولمبيك أقبو: دوّن في تقارير الرسميين بسبب الاحتجاج على قرار الحكم متبوعًا بتصرفات غير لائقة. تم تسليط العقوبة التالية عليه: إنذار. غرامة مالية نافذة قدرها 200.000 دينار جزائري. احتساب الإنذار الذي تلقاه أثناء المباراة كإنذار بسيط ضمن سلسلة الإنذارات القانونية.

رحمون عز الدين – كاتب فريق أولمبيك أقبو: طُرد بسبب الاحتجاج المتكرر على قرارات الحكم، وتقرر توقيفه مباراتين (02)، واحدة منهما موقوفة التنفيذ. غرامة مالية نافذة قدرها 200.000 دينار جزائري.

مباراة شباب بلوزداد × شبيبة القبائل

فيما يخص القضية رقم 118 المتعلقة بمباراة شباب بلوزداد وشبيبة القبائل التي لعبت يوم 9 جانفي، درست اللجنة ملف: سيد راموفيتش، المدرب الرئيسي لشباب بلوزداد، الذي تم تدوينه بسبب الاحتجاج على قرار الحكم، متبوع بأفعال أدت إلى استفزاز الأنصار.

وبعد المداولة القانونية، أقرت لجنة الانضباط العقوبة التالية: توقيفه أربع (04) مباريات نافذة. غرامة مالية نافذة قدرها 100.000 دينار جزائري. احتساب الإنذار المتحصل عليه كإنذار بسيط ضمن سلسلة الإنذارات. تسري العقوبة ابتداءً من تاريخ 11 جانفي.

حق الطعن والتنبيه التنظيمي

وأكدت لجنة الانضباط أن نظام البطولة المحترفة يمنح للأطراف المعنية حق الطعن في قراراتها أمام اللجنة الفدرالية للطعون. وذلك ضمن الآجال القانونية المحددة في المادة 97 من نظام البطولة المحترفة.

كما ذكّرت اللجنة، في ملاحظة هامة، بأن أي مسير (فني، إداري، رياضي، طبي أو غيره) يكون محل عقوبة، يمنع عليه الدخول إلى غرف تغيير الملابس وممراتها، أو النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، أو التواجد حول الميدان ومقاعد البدلاء، وفي حال إجراء المباراة دون جمهور، يمنع عليه دخول الملعب نهائيًا.