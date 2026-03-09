لجنة الانضباط: معاقبة بلوزداد، القبائل ومستغانم باللعب دون جمهور

أصدرت لجنة الانضباط حزمة من العقوبات عقب الأحداث التي رافقت المباريات الأخيرة في المنافسات المحلية، وعلى رأسها مواجهة ربع نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وقررت اللجنة توجيه إنذار لنادي شباب بلوزداد مع فرض غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار، بسبب إشعال الألعاب النارية ورمي المقذوفات على أرضية الملعب قبل وأثناء المباراة.

كما سلطت عقوبة مباراتين دون جمهور على الفريق، بعد رمي الألعاب النارية على أرضية الميدان والتسبب في أضرار جسدية للاعبي الفريق المنافس.

كما عاقبت اللجنة لاعب شباب بلوزداد عبد الرؤوف بن غيث بالإيقاف مباراتين، منها مباراة واحدة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية.

وقررت لجنة الانضباط معاقبة شبيبة القبائل بمباراة واحدة دون جمهور، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار.

كما تم توقيف اللاعب جمال بلعالم من أولمبي الشلف مؤقتًا إلى غاية الاستماع إلى أقواله، إلى جانب زميله ياسر بلعريبي.

فيما استدعت اللجنة مدرب وفاق سطيف لطفي عمروش للمثول أمامها خلال جلسة الانضباط المقبلة.

وعاقبت اللجنة نادي ترجي مستغانم باللعب دون جمهور لمباراتين، منها مباراة واحدة موقوفة التنفيذ.