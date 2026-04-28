لحاقه بـ “المونديال” قائم.. الكشف عن طبيعة إصابة زيدان

كشفت إدارة نادي غرناطة الاسباني، عن تفاصيل إصابة حارسها الدولي الجزائري، لوكا زيدان.

وكان حامي عرين “الخضر” قد أحدث حالة طوارئ الأحد الفارط، بعد استبداله اضطراريا. في آخر أنفاس المباراة التي انهزم فيها ناديه على يد الضيف ألميريا بنتيجة 2-4. ضمن الجولة الـ 37 من “الليغا2″، متأثرا بإصابة.

وفي بيان نشره الفريق الاسباني، أمس الاثنين، أكد أن الفحوصات الطبية التي أجراها لوكا. بعد الارتجاج الذي تعرض له في لقاء ألميريا. أظهرت أنه يعاني أيضًا من كسر في الفك والذقن.

قبل أن تؤكد إدارة النادي الأندلسي، أنه بالتعاون بين زيدان والطاقم الطبي. سيقرر حارس المنتخب الوطني في الساعات القادمة العلاج الأنسب للتعامل مع حالته.

وحسب طبيعة إصابة لوكا زيدان، فإنه يحتاج من 6 إلى 8 أسابيع من أجل التعافي، وأحيانا إلى تدخل جراحي، وهو ما سيتقرر في الساعات القادمة.

وبعد صدور أول بيان من نادي غرناطة الاسباني، حول طبيعة إصابة لوكان زيدان. لا تزال الشكوك قائمة حول مشاركة الأخير رفقة “الخضر” في نهائيات كأس العالم المقررة ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية 2026.

ومبدئيا تبدو فرصته في اللحاق بـ”المونديال” معقدة نوعا ما، ولكنها ليست مستحيلة، وقد يضطر نجل الأسطورة زين الدين زيدان، للعب بـ “قناع واقٍ”. لاسيما مع تأكد غياب الحارسين أنتوني ماندريا وماستيل ميلفين بسبب الإصابة.