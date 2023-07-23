لحاملي البكالوريا.. انطلاق عملية تأكيد التسجيلات الأولية

انطلقت، اليوم الأحد، عملية تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا 2023، عبر المنصة الإلكترونية.

كما ستمتد عملية تأكيد التسجيلات في الفترة من 23 إلى 24 جويلية.

وسيكون تاريخ معالجة الرغبات من 25 جويلية إلى 01 أوت 2023.أما الغعالت عن نتائج الرغبات فقد حدد يوم 01 اوت 2023 .واما عن التسجيبلت نهائية حددت من 05 أوت إلى 10 أوت 2023.

وذكرت الوزارة انه يجب التقيد بهذه التواريخ لأنه لايقبل أي تاخر عليها .