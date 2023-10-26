لحد الآن.. الجيش الصهيوني لم يستوعب أن الحرب طويلة

نشرت وسائل إعلام صهيونية، فضيحة جديدة لجيشها، كشفت من خلالها إخفاق منظومة الكيان، بعد “طوفان الأقصى”. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ وحدات وقيادات “الجيش” الإسرائيلي لم تستوعب حتى الآن أنّ الحرب في “إسرائيل” طويلةً جداً.

في سياق ذات صلة، قال عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إنّ “إسرائيل” عاشت إخفاقاً خطيرا. يعد أكبر من إخفاق يوم الغفران (حرب أكتوبر). وأضاف ليبرمان أنّ الحرب مستمرة منذ نحو 20 يوماً، وخلفت آلاف النازحين الذين جرى إخلاؤهم من مستوطنات “غلاف” غزة ومستوطنات الشمال (عند الحدود مع لبنان)، وهذه بحدّ ذاتها انهزامية.

كما لفت إلى أنّ لا أحد من المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي يريد العودة (محيط غزة، والشمال). وهم يطالبون بإقامة “منطقة عازلة” في تلك المناطق من أجل العودة إليها.

ومن جهته، صرّح رئيس الاحتلال، بنيامين نتنياهو بأنّ السابع من أكتوبر كان يوماً أسود في تاريخ “إسرائيل”. وسنحقق بهذا الفشل بشكلٍ كامل وحتى النهاية.

وأشار إلى أنّه “سيتعين على الجميع تقديم إجابات. بمن فيهم أنا، لكن كل هذا لن يحدث إلا بعد انتهاء الحرب”. مضيفاً: أنا في منصبي مسؤول عن تأمين مستقبل البلاد”.

وجاء كلام نتنياهو في وقتٍ تستمرّ فيه التخبّطات الداخلية بشأن العملية البرية. التي تعهّدت بها القيادة الإسرائيلية بعد عملية “طوفان الأقصى”، لغزو قطاع غزة. حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو “غاضب من الأخبار التي نشرت عن خلافات بينه وبين وزير حربه غالانت بشأن توجيه ضربة استباقية في الشمال”.

وخاطب رئيس حزب معسكر الدولة وعضو كابينت الحرب، بني غانتس مستوطني “غلاف” غزة. بقوله “استعدوا للبقاء في مساكن بديلة على مدى سنة على الأقل”.

وعند الجبهة الجنوبية، يعتقد أكثر من 15 ألف مستوطن من “غلاف غزة” أنّ “جيش” الاحتلال تخلّى عنهم، ويتوسلون المساعدة . –حسب وسائل إعلام محلية-. فيما حكومة الاحتلال تتطلّع إلى خطّة لإقامة مستوطنة من “الخيام” قرب “إيلات” لاستيعابهم، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وبعد النزوح الداخلي لعددٍ كبير من المستوطنين، سواء من الشمال أو من الجنوب المحتل. تدرس سلطة طوارئ الاحتلال وضع المستوطنين في منشآت عامة، مثل المدارس، في حال اكتظّت الفنادق، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.