لحد الساعة.. 7 دول تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت لحد الساعة 7 دول تقع في شرق العالم أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويتعلق الأمر بكل من أستراليا، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، الهند (لأن اليوم هو 28 شعبان فيها). باكستان (لأن اليوم هو 28 شعبان فيها).

وتتحرى اليوم الأحد، معظم الدول هلال شهر رمضان، وحسب مركز الفلك الدولي، فإنه سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش. وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا.

أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة. ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO. والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في أي مكان في العالم العربي والإسلامي. سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.