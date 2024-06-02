الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر ولايات الوطن

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباني حتى الساعة 16سا00د.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلا تزال عملية الاخماد متواصلة بالنسبة لحريق نخيل بمحيط بمقانو الڨارة الشمالية بلدية ورقلة.

وبولاية قالمة فلقد تم اخماد حريق محصول زراعي “شعير”، بقرية عين تراب بلدية واد الزناتي بشكل نهائي.

اما بولاية مستغانم، فلا تزال عملية الاخماد متواصلة بحريق غابة بورحمة بلدية بن عبد المالك رمضان.

اين تم تسخير 13 شاحنة إطفاء + دعم ولاية غليزان.