لحسن:”شكرا لكم.. لا تقلقوا فأنا بخير”

قام اللاعب الجزائري “مهدي لحسن” مُتوسط ميدان فريق “ملقا” الإسباني بطمأنة مُحبيه بعد إصابته أمس السبت في لقاء أتلتيكو مدريد.

ومُغادرته الميدان على الحمالة بسبب فقدانه للوعي جراء إرتطامه القوي مع مُهاجم الفريق المدريدي فرناندو توريس في الدقيقة 86.

وكتب اليوم لاعب الخضر السابق الذي نُقل على الفور إلى المُستشفى على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

“شكرا لكم جميعا على الرسائل والمُكالمات الهاتفية.. أنا بخير.. كانت ضربة على مستوى الرأس أفقدتني الوعي”.

وأضاف:”سأكون جاهزا للمواجهة القادمة ضد فالنسا في الليغا”.

وتواجد لحسن صبيحة اليوم بمركز تدريبات النادي لكنه قام ببعض التمارين داخل قاعة تقوية العضلات فقط.