لحسن حلل داربي مدريد من ملعب سانتياغو بيرنابيو

قام اللاعب السابق للمنتخب الوطني مهدي لحسن اليوم بتحليل داربي العاصمة الإسبانية مدريد الذي جمع ريال مدريد بالضيف أتلتيكو مدريد.

بملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب الأسبوع ال31 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وحضر لاعب مالاغا الحالي الأستديو التحليلي الخاص بقناة “بيين سبورتس” الناطقة بالفرنسية والذي أُقيم بأرضية ملعب اللقاء.

ونشر القائد السابق للخضر صورة له وهو يُحلل داربي مدريد على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق الصورة بعبارة:”شكرا لفريق بيين سبورتس الفرنسية على هذا الوقت المميز وأتمنى إعادة الأمر قريبا”.