لحسن: “سنضحي حتى الموت لإنقاذ الفريق”

أكد الدولي الجزائري السابق مهدي لحسن، عزمه رفقة زملائه في فريقه الجديد مالاغا، على التضحية حتى الموت لإنقاذ الفريق من السقوط.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، تصريح لحسن أين قال: “سنضحي حتى الموت لإنقاذ الفريق من السقوط، وكلنا واعون بحجم المسؤولية”.

وأضاف: “أنا هنا لمساعدت الفريق، ووضع خبرتي في خدمة النادي، سعيد بتواجدي هنا ولدي أمل كبير في قدرتنا على إنقاذ الفريق”.

وأكد لحسن: “لاعبو مالاغا، يملكون إمكانيات كبيرة وأفضل من خيتافي، علينا فقط مواصلة العمل ثم العمل لتحقيق النتائج لصالح الفريق”.

وعلى المستوى الشخصي صرح لحسن: “أنا جد سعيد بالتواجد مع مالاغا، ووضعيته الحالية أعتبرها تحديا جديدا بالنسبة لي”.

وتابع: “علينا الإقتداء بنادي إيبار، الذي كان ضمن أندية المؤخرة قبل شهرين، وهو يحقق الآن مشوارا جيدا”.

ويتواجد نادي مالاغا، الذي انضم إليه مهدي لحسن، هذا الشتاء، في مؤخرة ترتيب الليغا، أين يسعى لإنقاذ موسمه بضمان البقاء.