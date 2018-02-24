لحسن مُشتاق لبوقرة ويبدة ومصباح !!

نشر الدولي الجزائري السابق، مهدي لحسن صورة له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رفقة كل من مجيد بوقرة، جمال مصباح وحسان يبدة.

وغّرد متوسط الميدان المُنتقل حديثا الى “ملقا” الإسباني قائلا لزملائه السابقين في المنتخب الوطني :”تعرفت على الفريق.. أنا أشتاق إليكم”.

ويمتلك الرُباعي المُخضرم علاقة مميزة نشأت خلال السنوات التي لعبوها سويا تحت ألوان “الخضر” ومُشاركتهم في كأس العالم 2010 و2014.