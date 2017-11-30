لحسن يبعث رسالة مُشفرة للفاف!!

وجه القائد السابق للمنتخب الوطني، مهدي لحسن، رسالة مُشفرة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد القرار الأخير الصادر من المكتب الفيدرالي.

وقام متوسط الميدان المُخضرم ب”ريتويت” لتغريدة، تؤكد ضرورة عدم التشكيك في اللاعبين الجزائريين مهما كان مكان ولادتهم “في إشارة للمُغتربين”.

وأرفق لاعب “خيتافي” هذه التغريدة ب”سمايلي” للتصفيق وعلم الجزائر، تاركا الإنطباع بأنه غير راض بالمرة عما قامت به إدارة، زطشي.

ويبدو بأن صاحب ال33 عاما “تحسس” كثيرا من خرجة “الفاف”، وهو من أثار جدلا كبيرا قبل إلتحاقها بالخضر سنة 2010.